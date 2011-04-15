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28/01/2019
16:22

Русал обновил состав совета директоров

Русал обновил состав совета директоров. Об этом говорится в сообщении компании.

В изменённый совет вошли: Евгений Никитин, Евгений Вавилов, Сергей Попов, неисполнительные Марсо Мусетти, Вячеслав Соломин, Тимур Валиев, независимые неисполнительные Элси Льюнг Ой-си, Дмитрий Васильев и Бернард Зонневельд.

28 января 2019 года Минфин США снял санкции с Русала, En+ и Евросибэнерго. Крупнейший акционер компаний Олег Дерипаска остаётся под санкциями.

В сообщении подчёркивается, что О.Дерипаска сократил долю прямого и косвенного участия в этих компаниях и утратил над ними контроль.

Это гарантирует, что большинство директоров в советах En+ и Русала будут независимыми директорами, в том числе американскими и европейскими, которые не имеют деловых, профессиональных или семейных связей с О.Дерипаской, подчёркивает Минфин.

Достигнута договорённость о беспрецедентной прозрачности компаний для ведомства США.

ОК "Русал" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения Русала и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.

Русал присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

"AK&M" от 28.01.2019
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