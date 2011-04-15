Ингосстрах застраховал по ОСАГО транспорт Следственного комитета РФ

Ингосстрах победил в открытом конкурсе на право оказания услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), организованном Следственным комитетом Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В рамках договора застраховано свыше 140 транспортных средств, состоящих на балансе организации. Лимит страховой ответственности установлен в соответствии с законодательством Российской Федерации. Договор заключен сроком на один год.



В конкурсе, помимо Ингосстраха, принимали участие 3 страховые компании федерального уровня.



Следственный комитет Российской Федерации - федеральный государственный следственный орган в России. Осуществляет полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством. Образован на базе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 15 января 2011 года.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.









"AK&M" от 28.01.2019