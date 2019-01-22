ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 29 января в размере 65.93 руб. против 65.9170 руб. на 26 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



26.01.19 - 65.9170 руб.

25.01.19 - 66.0016 руб.

24.01.19 - 66.3318 руб.

23.01.19 - 66.5499 руб.

22.01.19 - 66.3634 руб.





















































































































































"AK&M" от 28.01.2019