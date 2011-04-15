Кабмин утвердил размер индексации выплат пособий и компенсаций в 2019 году

Правительство РФ утвердило размер индексации выплат пособий и компенсаций в 2019 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами РФ и девятью федеральными законами, в размере 1.043.



Законодательством в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан предусмотрена индексация выплат, пособий и компенсаций один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из коэффициента индексации, определяемого Правительством в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год.





"AK&M" от 28.01.2019