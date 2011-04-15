Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 января

Банк России установил на 29 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.3443

1 Азербайджанский манат 38.8624

100 Армянских драмов 13.5658

1 Белорусский рубль 30.6295

1 Болгарский лев 38.4051

1 Бразильский реал 17.4844

100 Венгерских форинтов 23.6300

1000 Вон Республики Корея 58.9118

10 Гонконгских долларов 84.0301

1 Датская крона 10.0610

1 Доллар США 65.9300

1 Евро 75.1932

100 Индийских рупий 92.6243

100 Казахстанских тенге 17.3715

1 Канадский доллар 49.8488

100 Киргизских сомов 94.4556

10 Китайских юаней 97.8262

10 Молдавских леев 38.5330

1 Новый туркменский манат 18.8641

10 Норвежских крон 77.2602

1 Польский злотый 17.4941

1 Румынский лей 15.7844

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.8135

1 Сингапурский доллар 48.6964

10 Таджикских сомони 69.8781

1 Турецкая лира 12.4922

10000 Узбекских сумов 78.7161

10 Украинских гривен 23.7134

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 86.7968

10 Чешских крон 29.2230

10 Шведских крон 72.6934

1 Швейцарский франк 66.3814

10 Южноафриканских рэндов 48.2890

100 Японских иен 60.2623

"AK&M" от 28.01.2019