Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 января

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Банк России установил на 29 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.3443
1 Азербайджанский манат 38.8624
100 Армянских драмов 13.5658
1 Белорусский рубль 30.6295
1 Болгарский лев 38.4051
1 Бразильский реал 17.4844
100 Венгерских форинтов 23.6300
1000 Вон Республики Корея 58.9118
10 Гонконгских долларов 84.0301
1 Датская крона 10.0610
1 Доллар США 65.9300
1 Евро 75.1932
100 Индийских рупий 92.6243
100 Казахстанских тенге 17.3715
1 Канадский доллар 49.8488
100 Киргизских сомов 94.4556
10 Китайских юаней 97.8262
10 Молдавских леев 38.5330
1 Новый туркменский манат 18.8641
10 Норвежских крон 77.2602
1 Польский злотый 17.4941
1 Румынский лей 15.7844
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.8135
1 Сингапурский доллар 48.6964
10 Таджикских сомони 69.8781
1 Турецкая лира 12.4922
10000 Узбекских сумов 78.7161
10 Украинских гривен 23.7134
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.7968
10 Чешских крон 29.2230
10 Шведских крон 72.6934
1 Швейцарский франк 66.3814
10 Южноафриканских рэндов 48.2890
100 Японских иен 60.2623
"AK&M" от 28.01.2019