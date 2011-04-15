Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

28/01/2019
14:18

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 29 января

Банк России установил на 29 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 47.3443
1 Азербайджанский манат 38.8624
100 Армянских драмов 13.5658
1 Белорусский рубль 30.6295
1 Болгарский лев 38.4051
1 Бразильский реал 17.4844
100 Венгерских форинтов 23.6300
1000 Вон Республики Корея 58.9118
10 Гонконгских долларов 84.0301
1 Датская крона 10.0610
1 Доллар США 65.9300
1 Евро 75.1932
100 Индийских рупий 92.6243
100 Казахстанских тенге 17.3715
1 Канадский доллар 49.8488
100 Киргизских сомов 94.4556
10 Китайских юаней 97.8262
10 Молдавских леев 38.5330
1 Новый туркменский манат 18.8641
10 Норвежских крон 77.2602
1 Польский злотый 17.4941
1 Румынский лей 15.7844
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.8135
1 Сингапурский доллар 48.6964
10 Таджикских сомони 69.8781
1 Турецкая лира 12.4922
10000 Узбекских сумов 78.7161
10 Украинских гривен 23.7134
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 86.7968
10 Чешских крон 29.2230
10 Шведских крон 72.6934
1 Швейцарский франк 66.3814
10 Южноафриканских рэндов 48.2890
100 Японских иен 60.2623

"AK&M" от 28.01.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100