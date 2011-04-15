Банк России на 29 января повысил курс евро к рублю более чем на 56 копеек до 75.1932 руб., курс доллара США - более чем на копейку до 65.93 руб.

Банк России на 29 января повысил официальный курс евро к рублю более чем на 56 копеек до 75.1932 руб. с 74.6312 руб., курс доллара США - более чем на копейку до 65.93 руб. с 65.9170 руб. 26 января.



Стоимость бивалютной корзины на 29 января увеличилась на 26 копеек (+0.37%) до 70.0984 руб. с 69.8384 руб. 26 января.







"AK&M" от 28.01.2019