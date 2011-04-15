Роснефть в 2018 году увеличила поставки топлива на внутренний рынок РФ на 5%

НК "Роснефть" по итогам 2018 года увеличила оптовые поставки моторного топлива (бензина класса "Евро-5" и дизеля) на российский рынок на 5% - до 28.7 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.



За прошедший год Компания реализовала в рамках основной торговой сессии на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 5.6 млн т моторных топлив, что составляет более 43% от объемов биржевых продаж. Этот показатель является лучшим среди всех компаний-производителей на СПбМТСБ.



Как ответственный участник биржевых торгов, Роснефть продаёт большие объёмы автобензинов и дизельного топлива, которые существенно превышают биржевые нормативы. За 12 месяцев 2018 года Роснефть реализовала на бирже 22.9% от производства бензинов (при нормативе 10%) и 8.9% от производства дизеля (при нормативе 5%).



Операционная деятельность компании в сегменте продаж моторных топлив ориентирована в первую очередь на удовлетворение спроса внутреннего рынка.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.





"AK&M" от 28.01.2019