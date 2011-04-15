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28/01/2019
15:03

ТГК "Прогресс МС-09" штатно сведён с орбиты и затоплен в Тихом океане

Транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-09", выполнив свою миссию, отстыковался от российского сегмента Международной космической станции 25 января в 15:55 MSK. Об этом сообщил Роскосмос.

В соответствии с расчётами специалистов Центра управления полетами в 19:08 MSK маршевый двигатель "космического грузовика" был включён на торможение, после чего корабль сошел с орбиты.

Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в 19:50 MSK в заданном районе несудоходной части Тихого океана.

Именно ТГК "Прогресс МС-09" впервые в истории прибыл на станцию спустя 3 часа 40 минут после запуска с космодрома "Байконур" и находился в составе орбитальной станции с 10 июля 2018 года.


"AK&M" от 28.01.2019
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