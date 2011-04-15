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28/01/2019
15:23

Кабмин одобрил создание территории опережающего социально-экономического развития в Костромской области

Правительство РФ одобрило создание территории опережающего социально-экономического развития "Галич" (Костромская область). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Определены границы ТОР "Галич", виды экономической деятельности, которые допускаются в результате реализации инвестиционных проектов на этой территории, минимальный объём капитальных вложений резидентов и минимальное количество новых постоянных рабочих мест.

Администрацией Костромской области уже подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации трёх инвестиционных проектов. В рамках этих проектов планируется создание производства по переработке молока, фанерного производства, производства органоминеральных удобрений (переработки сапропеля), строительство гостиничного комплекса.

Создание ТОР "Галич" позволит к 2027 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия АО "Галичский автокрановый завод", повысить инвестиционную привлекательность города, создать более 750 новых постоянных рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме более 8.6 млрд руб.


"AK&M" от 28.01.2019
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