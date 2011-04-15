ЦБ объявил учётную цену золота на 29 января - 2757.73 руб./г против 2718.93 руб./г на 26 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 29 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2757.73 руб./грамм
Серебро: - 32.59 руб./грамм
Платина: - 1719.07 руб./грамм
Палладий: - 2859.47 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
22.01 23.01 24.01 25.01 26.01
Золото 2728.27 2748.89 2740.20 2715.63 2718.93
Серебро 33.01 32.65 32.54 32.65 32.42
Платина 1702.64 1696.72 1686.90 1680.62 1701.78
Палладий 2955.08 2849.98 2872.63 2858.33 2784.73