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28/01/2019
15:42

В Люберцах три участка выставлены на торги

Три крупных земельных участка, расположенных в деревне Машково Люберецкого района, выставлены на продажу через Единую торговую площадку города Москвы. Об этом говорится в сообщении Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Реализуемое имущество принадлежит АО "Мосводоканал".
Оператором торгов выступает подведомственная организация Департамента города Москвы по конкурентной политике - ГБУ "Сервисный центр 44".

На открытые аукционы выставлены три земельных участка площадью около 10 тыс. кв. м каждый. Участки граничат друг с другом и имеют один адресный ориентир: деревня Машково, Люберецкий район.

Все три земельных участка находятся в санитарно-защитной зоне.

Категория реализуемых участков - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Заявки принимаются до 4 февраля. Торги пройдут 8 февраля 2019 года.


"AK&M" от 28.01.2019
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