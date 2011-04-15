В Люберцах три участка выставлены на торги

Три крупных земельных участка, расположенных в деревне Машково Люберецкого района, выставлены на продажу через Единую торговую площадку города Москвы. Об этом говорится в сообщении Департамента города Москвы по конкурентной политике.



Реализуемое имущество принадлежит АО "Мосводоканал".

Оператором торгов выступает подведомственная организация Департамента города Москвы по конкурентной политике - ГБУ "Сервисный центр 44".



На открытые аукционы выставлены три земельных участка площадью около 10 тыс. кв. м каждый. Участки граничат друг с другом и имеют один адресный ориентир: деревня Машково, Люберецкий район.



Все три земельных участка находятся в санитарно-защитной зоне.



Категория реализуемых участков - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.



Заявки принимаются до 4 февраля. Торги пройдут 8 февраля 2019 года.





"AK&M" от 28.01.2019