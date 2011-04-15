Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ

Министерство промышленности и торговли России и Росстандарт утвердили Перспективный план стандартизации в области передовых производственных технологий на 2018-2025 г, предложенный рабочей группой по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров Национальной технологической инициативы "Технет" совместно с техническим комитетом "Кибер-физические системы". Об этом говорится в сообщении РВК.



План предусматривает разработку свыше 70 нормативно-технических документов, регулирующих сквозные технологии современной цифровой промышленности. Среди них - интернет вещей, промышленный интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект, а также стандарты кибер-физических систем и умного производства. Разработка стандартов позволит снять технические барьеры при внедрении передовых производственных технологий на территории России, а также повысить конкурентоспособность российских компаний и выпускаемой продукции.



АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ. Основные цели деятельности РВК: стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ).



Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество).



Общее количество фондов, сформированных РВК, достигло 25, их суммарный размер - 42.6 млрд руб. Доля РВК - 25.2 млрд руб. Количество портфельных компаний фондов РВК - 217 Совокупный объем одобренных к инвестированию средств - 18.1 млрд руб.





"AK&M" от 28.01.2019