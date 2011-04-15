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28/01/2019
16:07

РАД продал имущества ХМАО

Российский аукционный дом (РАД) 25 января провёл торги в рамках приватизации имущества Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Об этом говорится в сообщении РАД.

На продажу было выставлено помещение площадью 224.4 кв. м в центре Петербурга, на Галерной улице, 20-22, лит. А.

Объект ранее принадлежал Фонду поколений ХМАО-Югры, в настоящее время является имуществом казны ХМАО.

Цена продажи составила - 27.95 млн руб.
Покупатель - ООО "СуперТехАвто".
Данные торги стали последними в рамках приватизации бывшего имущества Фонда поколений ХМАО-Югры в Петербурге. В 2018 году РАД было передано на реализацию 10 объектов недвижимости: БЦ "Югра" на Таллинской улице, офисные помещения на Галерной и Миллионной улицах, два жилых дома на Крестовском острове, квартиры на Миллионной улице и Адмиралтейской набережной. Все объекты, за исключением квартир, продавались на классических торгах, в зале с аукционистом.

Суммарная цена продажи составила - 769.3 млн руб.


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