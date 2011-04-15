Система быстрых платежей начала действовать с 28 января

Система быстрых платежей (СБП) начала действовать с 28 января 2019 года, говорится в сообщении Банка России.



СБП позволит физическим лицам делать мгновенные переводы друг другу в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя средств.



С сегодняшнего дня ряд банков начали предоставлять возможность переводов через СБП ограниченному количеству клиентов, так как им необходимо настроить свои внутренние системы. К 28 февраля эти банки станут предоставлять данную услугу всем своим клиентам.



На первом этапе работы системы граждане смогут делать переводы между своими счетами и в пользу других лиц. На следующем этапе развития СБП планируется предоставить гражданам возможность проводить платежи в пользу юридических лиц - например, за товары и услуги с использованием QR-кодов. Предполагается, что данный сервис будет доступен в системе во второй половине текущего года.





"AK&M" от 28.01.2019