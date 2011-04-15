Компании РФ в I квартале могут выплатить по внешнему долгу $10.1 млрд

Чистые выплаты по внешнему долгу российских нефинансовых организаций могут составить в I квартале 2019 года $10.1 млрд (на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), во II квартале 2019 года - $13.6 млрд (на 4.4% ниже, чем в II квартале годом ранее). Об этом свидетельствует оценка, опубликованная на сайте Банка России.



Оценка фактических платежей по внешнему долгу отличается от данных макроэкономической статистики на сумму внутригрупповых платежей, определенных по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке. Такие платежи, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования.



По данным макростатистики, в I и II кварталах 2019 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составит $10.3 млрд и $14.4 млрд соответственно.



Проведённый Банком России опрос крупнейших компаний показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объёме выплат по внешним долгам крупных заёмщиков в 2019 году составляет: 0% - в январе, 0% - в феврале, 7% - в марте, 20% - в апреле, 3% - в мае и 5% - в июне.







"AK&M" от 28.01.2019