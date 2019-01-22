ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 29 января, в размере 75.1932 руб. против 74.6312 руб. на 26 января.





Курс евро за последние 5 дней:



26.01.19 - 74.6312 руб.

25.01.19 - 75.0306 руб.

24.01.19 - 75.3861 руб.

23.01.19 - 75.5541 руб.

22.01.19 - 75.5481 руб.























































































































































"AK&M" от 28.01.2019