Дайджест газеты "Коммерсант" от 29 января 2019 года.



ВЫХЛОПНЫЕ КЛАССЫ

МОСКВА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОТОВЯТСЯ ОГРАНИЧИТЬ ВЪЕЗД НЕЭКОЛОГИЧНОГО ТРАНСПОРТА





Москва стала первым регионом, руководство которого публично объявило о намерениях воспользоваться нормой законодательства о запрете въезда неэкологичных авто в определенные районы. Мэр Сергей Собянин поддержал соответствующую инициативу Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ). Как выяснил "Ъ", правительство поручило к 4 марта подготовить "дорожную карту" введения таких ограничений в Москве и Санкт-Петербурге. Районы с ограниченным въездом пока не называются, но известно, что контролировать проезд будут камеры.





ПАМЯТЬ ГЕРМАНИИ СТУЧИТ В НАШИ СЕРДЦА

НА ЧТО БУДУТ ПОТРАЧЕНЫ ВЫДЕЛЕННЫЕ БЕРЛИНОМ €12 МЛН



Выделение €12 млн в помощь Санкт-Петербургу "вновь показывает, что Германия осознает свою историческую ответственность", заявили вчера в правительстве ФРГ, подчеркнув, что этот шаг приурочен к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Эти средства пойдут на модернизацию госпиталя для ветеранов войн и создание германо-российского общественного центра. Как стало известно "Ъ", реализация проекта должна начаться уже 1 марта. В Санкт-Петербурге между тем разворачивается политическая дискуссия, темой которой стала память о блокаде, а подтекстом - предвыборная борьба в Северной столице.





ОДНОМАНДАТНИКИ ВЫТЕСНЯЮТ СПИСОЧНИКОВ

В ТУЛЬСКОЙ И ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТЯХ МЕНЯЮТ ПРАВИЛА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ





В двух из 13 регионов, где в сентябре пройдут выборы в заксобрания, единороссы хотят изменить схему формирования парламента: 75% депутатов будут избираться по одномандатным округам и только 25% - по партспискам. В Волгоградской области этот вопрос рассмотрят 30 января, в Тульской области - 31 января. Инициативе противостоят коммунисты, которые опасаются применения административного ресурса на выборах. В остальных регионах менять пропорции пока не планируют. Эксперт связывает инициативы с падением рейтингов партии власти.





ВИДЕО С ИЗБИЕНИЕМ ЭКС-СЕНАТОРА ТРЕБУЮТ ВЕРНУТЬ В СУД

УФСИН И ПРОКУРАТУРА СПОРЯТ О НАКАЗАНИЯХ КОНСТАНТИНУ ЦЫБКО



В Кировской области разгорается конфликт между УФСИН и прокуратурой региона из-за серии наказаний, которым подвергся в колонии строгого режима ИК-11 в Кирово-Чепецке осужденный на девять лет за взятку и не признавший вины бывший член Совета федерации (CФ) Константин Цыбко. Сегодня Первомайский райсуд Кирова рассмотрит административные иски, в которых УФСИН оспаривает два из четырех решений прокуратуры об отмене наложенных на экс-сенатора взысканий. Одновременно защита добивается истребования прокуратурой видеозаписи камеры наблюдения ИК-11, где зафиксировано нанесение господину Цыбко телесных повреждений. В УФСИН утверждают, что "физическая сила и спецсредства" к нему не применялись.





СЕВМОРПУТЬ НАКАЧИВАЮТ ГАЗОМ

ТРЕТИЙ СПГ-ПРОЕКТ НОВАТЭКА ЗАРАБОТАЕТ В 2024 ГОДУ



НОВАТЭК планирует запустить в конце 2024 года первую линию своего третьего СПГ-проекта, следует из данных компании. Как отмечал глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон, это может быть сравнительно небольшой проект на 4,8 млн тонн СПГ в год на базе российского оборудования. Относительно скромная стоимость линий сжижения на отечественном оборудовании и возможность построить их быстро позволяет НОВАТЭКу планировать эту программу параллельно со своим вторым проектом "Арктик СПГ".





НАКОПЛЕНИЯ ПЕРЕСЧИТАЮТ В ПАЛАТЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АУДИТОРЫ ПРОВЕРЯТ ИНВЕСТИЦИИ НПФ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА



Счетная палата (СП) проведет масштабную проверку, как негосударственные пенсионные фонды инвестировали пенсионные накопления граждан в 2015-2018 годах. Наиболее тщательная проверка будет проводиться в НПФ "ВТБ Пенсионный фонд", "Будущее" и Пенсионном фонде России (ПФР). Все запрашиваемые данные есть в ЦБ, а для НПФ это будет дополнительной нагрузкой, указывают участники рынка. Как предполагают собеседники "Ъ", проверка может быть связана не с деятельностью частных фондов, а с регуляторными функциями Банка России.





ЛОМБАРДЫ РАЗОШЛИСЬ В ОЦЕНКАХ С ЦБ

РЕГУЛЯТОР ПРОТИВ ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ ДОРОЖЕ ЗАЛОГА



Банк России внимательно изучает и пытается пресекать практику ломбардов выдавать займы, превышающие стоимость оценки залога. Участники рынка уверяют, что это маркетинговый ход, призванный удержать лояльных клиентов и получить больший доход. Но эксперты разделяют опасения регулятора, поскольку большое количество таких займов может быть частью схемы по легализации средств, полученных в том числе и преступным путем.





ГАЗ ВЫВОДЯТ НА ЧАСТОТУ

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАНЯТЬСЯ КОНТРОЛЕМ УТЕЧЕК В ЖИЛЫХ ДОМАХ



Региональные операторы связи предложили Минкомсвязи запустить пилотный проект по установке систем контроля подачи газа в жилых домах. В обмен на внедрение системы, которая может стоить 10-20 тыс. руб. на квартиру, компании просят освободить их от требований "закона Яровой". В будущем проект мог бы стать для операторов дополнительным источником дохода, считают участники рынка.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 29.01.2019