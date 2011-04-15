Дайджест газеты "Ведомости" от 29 января 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 29 января 2019 года.





КУДА ЕДЕТ МОСКОВСКОЕ ТАКСИ



Московский рынок такси благодаря агрегаторам растет взрывными темпами. Но таксисты все равно недовольны - агрегаторы не только приводят клиентов, но также диктуют цены и взимают существенные комиссионные.



Ровно четыре года назад таксисты Москвы пригрозили столичным властям масштабной забастовкой. Планировалось, что с 13 по 15 февраля таксисты не выйдут на работу. Причина - резкое снижение тарифов компаниями - агрегаторами заказов ("Яндекс.Такси" и Gett) и повышение комиссии. Напуганные возможным протестом чиновники пообещали встретиться с таксистами. Тогда заммэра Москвы Максим Ликсутов пообещал "приложить все усилия для создания цивилизованного и конкурентного рынка таксомоторных перевозок". Забастовки тогда не случилось, а ситуация с тех пор совсем не изменилась.



На днях департамент транспорта Москвы объявил итоги масштабного опроса таксистов. Оказалось, что стоимость поездки низкая, комиссия агрегаторов - высокая, а работать таксистам приходится по 11-12 часов.





ГЕРМАНИЯ ЗАЩИЩАЕТ "СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2"



Германия отклонила новую редакцию поправок в Газовую директиву. Закон не должен разрабатываться для регулирования только одного проекта, говорится в немецкой резолюции.



Страны ЕС предоставили письменные комментарии на очередную версия поправок в Газовую директиву (2009/73/EC). Наиболее существенные претензии к третьей ревизии законопроекта в своих резюме высказали Нидерланды и Германия ("Ведомости" ознакомились с документами, подлинность которых подтвердили европейский чиновник и собеседник близкий к одной из европейских энергетических компаний).



Принципиально не возражая против необходимости регулирования инфраструктуры соединяющей Европейский союз с третьими странами, Германия, тем не менее, не готова принять законопроект в его нынешнем виде, следует из заключения страны на новые корректировки в законопроект.





ИНДЕЙКА ОТ "ФИКСИКОВ"



Крупные компании начали заранее приучать клиентов к своей продукции - они интегрируют свои бренды в мультфильмы.



В одном из самых популярных отечественных мультипликационных сериалов, "Фиксики", появилась серия о пользе индейки. Эпизод под названием "Бутерброд" опубликован на YouTube-канале мультфильма.



По сюжету герои мультфильма ДимДимыч и Нолик проверяют "закон бутерброда" и, в частности, выясняют, чем полезен бутерброд с индейкой. В ролике используется бренд "Индилайт", под этим брендом работает крупнейший российский производитель индейки - группа компаний "Дамате". Представитель "Дамате" рассказал, что совместный проект с "Фиксиками" - часть новой рекламной кампании производителя, направленной на тех, кто родился после 2010 г. "Сейчас для нас это не самая важная аудитория, - рассуждает представитель "Дамате", - но мы понимаем, что лет через 10 эти дети вырастут и могут стать нашими лояльными клиентами". Сейчас в России в год в среднем выходит 5-7 крупных интеграций брендов с мультфильмами.





ЗИМА ПЕССЕМИЗМА



Настроение россиян на подъеме или на дне? "Левада-центр" публикует в "Ведомостях" ответ.



В арсенале социологов есть вопросы, которые ловят сиюминутные настроения людей. К этой категории относится среди прочих вопрос про самые трудные времена: мы их переживаем сейчас, или они уже позади, или они еще впереди? Если смотреть на длинные ряды этих показателей, то видно, как "случайности" выстраиваются в тенденцию: например, становятся видны подъемы и спады настроения россиян.



Данные последних годов прошлого века, т. е. тех времен, когда завершался период президентства Бориса Ельцина, поражают своей пессимистичностью. То, что трудности уже кончились, не приходило в голову тогда практически никому. Примерно четвертой части россиян в ту пору казалось, будто самое трудное - текущий момент. Но подавляющее большинство - 58% - ждали, что будет только хуже. Приход к власти Владимира Путина, как известно, дал очень многим обывателям надежду.





"ТРАСТ" ОТКРЫЛ РАСПРОДАЖУ



Первым покупателем непрофильных активов у банка "Траст" стал его бывший санатор - банк "ФК Открытие". Он заплатит 1,6 млрд руб. за офисы "Траста" по всей стране.



Банк "ФК Открытие" подал заявки на покупку офисов "Траста" в Москве и регионах, следует из протоколов аукционов, опубликованных на сайте Единой электронной торговой площадки. Там сказано, что других претендентов на эти активы не было.



"Траст" продавал свой офис на 9143 кв. м и права на аренду земельного участка на 0,2 га рядом со ст. м. "Бауманская" на Спартаковской улице в Москве. За него банк планировал выручить чуть менее 1,1 млрд руб. Еще 519,2 млн руб. он хотел получить за 13 офисов общей площадью более 11 500 кв. м в подмосковных Люберцах, Ставрополе, Смоленске, Рязани, Казани и т. д., а также право аренды четырех земельных участков на 0,4 га. "ФК Открытие", как сказано в протоколах, купит активы по начальной цене. Офисы приобретаются в рамках программы изменения региональной сети банка.





САНКЦИИ НЕ ВЕЧНЫ



Три из восьми пострадавших от американских санкций активов Олега Дерипаски исключены из "черного списка" Минифина США.



Капитализации компаний растут, а на мировом рынке алюминия восстанавливается баланс. Однако, как будет развиваться дальнейшая судьба компании, попавшей под управление независимых директоров, отобранных Минфином США представить пока трудно - слишком уникальный случай.



Включение в санкционный список предполагало запрет для американских граждан на работу с его фигурантами, а резиденты других стран сами рисковали попасть под вторичные санкции за существенные операции в пользу компаний из списка.



Пока что вышедшая из-под санкций En+ назначила независимых от Дерипаски директоров. Среди них - Андрей Шаронов и Ник Йордан.





ОСАГО ВЕРНУЛОСЬ В ПОЗАПРОШЛЫЙ ГОД



За прошлый год страховщики ОСАГО не смогли увеличить сборы. Зато выплаты автомобилистам страховые компании снизили на 21% - аварий стало меньше.



За 2018 г. страховщики ОСАГО не увеличили сборы: они составили 227,9 млрд руб., следует из данных Российского союза страховщиков (РСА). Лидером по сборам в ОСАГО стало "Альфастрахование" (36,2 млрд руб.). Прежний лидер, "РЕСО-гарантия", опустился на второе место (34,5 млрд руб.).



Выплаты по ОСАГО за прошлый год сократились на 21% до 142,2 млрд руб.



В 2018 г. страховщики продали полисов ОСАГО на 775 112 штук больше - всего 39,98 млн шт. При этом новых легковых автомобилей в прошлом году было продано на 1,6 млн штук больше. Страховщики считают, что не все владельцы новых машин покупают полисы.



При этом в среднем полис подешевел на 1,9% до 5501 руб., причина - рост конкуренции между компаниями и работа системы "бонус-малус" (скидки за безаварийную езду и надбавки за аварии. - "Ведомости"). Страховщики подсчитали,что около 80% всех автовладельцев ездят безаварийно, и совокупная накопившаяся "скидка" сказывается на средней премии.





ПОЧЕМУ ОПАСНО ПОДДЕРЖИВАТЬ КОНКУРЕНЦИЮ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ



У системы оценки персонала, основанной на сравнении с коллегами, есть серьезный недостаток.



Жесткую конкуренцию часто провоцирует идея, что результаты должны оцениваться не в абсолютном выражении, а в сравнении с другими. Этот метод используется для оценки эффективности, при которой, скажем, 20% лучших сотрудников числятся в рядах высокопроизводительных, а нижние 10% попадают под сокращение. Подобным образом в оценочной системе бизнес-школ, использующей нормальное распределение, студенты ранжируются и оцениваются по сравнению друг с другом безотносительно их общей успеваемости.



В рамках нашего исследования, недавно опубликованного в журнале Human Resources Management, мы обнаружили, что системы оценки эффективности, основанные на сравнении с коллегами, могут провоцировать неэтичное поведение.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 29.01.2019