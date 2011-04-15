Объём экспорта газа в Австрию с 1 по 27 января вырос на 35% до 1.2 млрд куб. м

Объём экспорта газа в Австрию с 1 по 27 января 2019 года вырос на 35% до 1.2 млрд куб. м. Об этом сообщила пресс-служба Газпрома по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и председателя правления OMV AG Райнера Зеле.



А.Миллер и Р.Зеле обсудили ход строительства газопровода "Северный поток-2". Было отмечено, что работы ведутся в соответствии с графиком. Стороны подчеркнули важность создания нового экспортного маршрута из России для повышения энергетической безопасности Европы.



OMV AG - главный партнёр Газпрома в Австрии. Компании взаимодействуют в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.



OMV является партнёром Газпрома по освоению Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения с 2017 года.



В июне 2018 года подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года.



В ноябре 2018 года подписано дополнение к контракту на поставки газа в Австрию. Документ предусматривает увеличение объёма поставок газа сверх контрактного количества на 1 млрд куб. м в год на весь срок действия контракта.



В октябре 2018 года Газпром и OMV подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве.



В октябре 2018 года Газпром и OMV подписали Основополагающее соглашение о продаже активов. В соответствии с документом OMV приобретет 24.98% в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения.



"Северный поток-2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2018 года выросла на 65% до 630.8 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 24% до 3.97 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа выросла на 28% до 2.12 трлн руб., что в основном вызвано ростом средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы и других стран и ростом реализованных объёмов газа во всех географических сегментах.



"AK&M" от 29.01.2019