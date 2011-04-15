В РФ средний размер микрозайма вырос на 4.7% до 8.2 тыс. руб.

Средний размер микрозайма ("займа до зарплаты") в IV квартале 2018 года вырос на 4.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8.2 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Самое большое значение среднего размера "займа до зарплаты" (среди 40 регионов-лидеров по объёмам микрофинансирования в РФ) зафиксировано в Москве (13.3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (11.5 тыс. руб.), Московской области (10.9 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (9.1 тыс. руб.) и Ставропольском крае (8.8 тыс. руб.).



Самый низкий показатель среднего размера микрозайма отмечен в Кемеровской области (6.2 тыс. руб.), Алтайском крае (6.5 тыс. руб.), Кировской (6.5 тыс. руб.) и Иркутской областях (6.9 тыс. руб.), а также в Красноярском крае (6.9 тыс. руб.).





"AK&M" от 29.01.2019