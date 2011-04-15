Использование природного газа в Украине в 2018 году выросло на 1.3% до 32.3 млрд куб.

Использование природного газа в Украине в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 1.3% до 32.3 млрд куб. м с 31.9 млрд куб. м. Об этом сообщил Нафтогаз.



Бытовые потребители использовали 10.6 млрд куб. м газа, что на 0.6 млрд куб. м меньше, чем в 2017 году (-5.4%).



Предприятия ТКЭ, которые производят тепловую энергию для населения, использовали 4.8 млрд куб. м газа, что на 0.2 млрд куб. м больше, чем в 2017 году (4.3%).



Уровень использования газа религиозными учреждениями и бюджетными организациями изменился незначительно и составил 20 и 500 млн куб. м соответственно.



Использование газа промышленными потребителями увеличилось на 0.2 млрд куб. м до 9.3 млрд куб. м.



Производственно-технологические расходы на производство, транспортировку и распределение природного газа, производство сжиженного газа увеличились на 0.3 млрд куб. м - с 4.4 до 4.7 млрд куб. м.





"AK&M" от 29.01.2019