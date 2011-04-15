Украина в 2018 году закупила 10.6 млрд куб. м газа с европейского направления. Об этом сообщил Нафтогаз.



По сравнению с 2017 годом импорт газа сократился на 24.8% с 14.1 млрд куб. м.



Поставки импортированного газа в Украину осуществлялись исключительно с европейского газового рынка.



Импорт сократили обе ключевые категории импортёров: Нафтогаз - до 7 млрд куб. м с 8.7 млрд (-19.5%) и частные компании - до 3.6 млрд куб. м с 5.4 (-33.3%).



Газ в Украину импортировали 65 компаний (в 2017 году - 67 компаний).



Количество европейских поставщиков, у которых Нафтогаз закупал природный газ в 2018 году, составило 18 компаний (в 2017 году - 13 компаний). Ни одна из этих компаний не поставляет больше 30% объёма импортированного Нафтогазом газа.



Нафтогаз уже четвёртый год не закупает газ у Газпрома, отказывающегося выполнять решение Стокгольмского арбитража по объёмам и условиям поставки.



"AK&M" от 29.01.2019