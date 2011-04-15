Сбербанк продлил скидку на ставку по ипотеке для пользователей сервиса "ДомКлик"

Сбербанк продлевает на 2019 год скидку в размере 0.3 процентных пункта (п.п.) на ставку по ипотеке для пользователей сервиса "ДомКлик". Об этом говорится в сообщении банка.



Дисконт на ставку по ипотечному кредиту в размере 0.3 п.п. предоставляется клиентам Сбербанка с одобренной ипотекой, приобретающим квартиру на вторичном рынке. Предложение распространяется на квартиры, объявления о продаже которых размещены на сайте "ДомКлик" и отмечены значком "Скидка 0.3%".



Со скидкой в размере 0.3 п.п на ставку по ипотеке для клиентов Сбербанка можно приобрести квартиру на вторичном рынке, если объявление направлено на одобрение в банк с сайта "ДомКлик", на объявлении есть значок "Скидка 0.3%" и квартира не находится в залоге у другого банка.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



"AK&M" от 29.01.2019