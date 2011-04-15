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29/01/2019
13:37

Renault отзывает 3.622 тыс. автомобилей в РФ

ЗАО "Рено Россия" отзывает 3.622 тыс. автомобилей Renault (SR Sandero Logan, SR Dokker). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время. VIN-коды опубликованы на сайте ведомства.

Причиной отзыва транспортных средств является возможность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности в случае фронтального удара.

Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте ведомства, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На транспортных средствах будет произведена замена водительской подушки безопасности.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

ЗАО "Рено Россия" является официальным представителем Renault на российском рынке.

"AK&M" от 29.01.2019
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