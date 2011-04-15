"Газпром нефть" развивает добывающий и поисковый кластеры в ЯНАО. Об этом говорится в сообщении компании.



"Газпром нефть" выиграла аукционы на право геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых на Северо-Стахановском, Новоромановском и Пухуцяяхском участках в Ямало-Ненецком автономном округе.



Северо-Стахановский лицензионный участок находится в Пуровском районе ЯНАО и занимает площадь 2082.9 кв. км. Он примыкает к уже разрабатываемым "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазом" (дочернее общество "Газпром нефти") Стахановскому и Валынтойскому участкам. Согласно данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, извлекаемые ресурсы углеводородов категории D1 (перспективные) составляют 6.4 млн т нефти, 47.7 млрд куб. м и 3.6 млн т конденсата. На территории участка расположены Северо-Стахановское и Северо-Йохтурское месторождения с извлекаемыми запасами нефти категории С1 - 0.597 млн т и категории С2 - 0.634 млн т.



Новоромановский лицензионный участок площадью 110 кв. км расположен на территории Пуровского и Надымского районов ЯНАО. Участок, на котором находится часть уже разрабатываемого "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазом" Романовского месторождения, граничит с рядом других принадлежащих предприятию участков, инфраструктура которых будет использоваться при освоении нового актива. Извлекаемые ресурсы углеводородов категории D1 составляют 4.6 млн т нефти, 0.5 млрд куб. м газа и 0.04 млн т конденсата.



Пухуцяяхский лицензионный участок расположен на территории полуострова Гыдан в Тазовском районе ЯНАО. Его площадь составляет 825 кв. км. По официальной оценке, извлекаемые ресурсы углеводородов категории D1 составляют 1.6 млн т нефти, 19.8 млрд куб. м газа и 1.4 млн т конденсата.



Пухуцяяхский участок граничит с ранее приобретенным "Газпром нефтью" Лескинским участком и является частью масштабного поискового кластера компании на северо-востоке Гыдана. Территория нового актива характеризуется слабой степенью изученности и значительной удаленностью от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры. На первом этапе в рамках изучения актива "Газпром нефть" проведет комплекс сейсморазведочных работ для уточнения геологического строения и ресурсного потенциала участка.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 58% до 298.669 млрд руб. со 189 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 29.8% до 1.827 трлн руб. с 1.408 трлн руб., показатель EBITDA - на 56.7% до 556.473 млрд руб. с 355.131 млрд руб.



"AK&M" от 29.01.2019