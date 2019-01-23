ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 30 января в размере 66.3412 руб. против 65.93 руб. на 29 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



29.01.19 - 65.9300 руб.

26.01.19 - 65.9170 руб.

25.01.19 - 66.0016 руб.

24.01.19 - 66.3318 руб.

23.01.19 - 66.5499 руб.























































































































































"AK&M" от 29.01.2019