Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 января

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Банк России установил на 30 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.5666
1 Азербайджанский манат 39.1047
100 Армянских драмов 13.6476
1 Белорусский рубль 30.7491
1 Болгарский лев 38.8255
1 Бразильский реал 17.6350
100 Венгерских форинтов 23.9235
1000 Вон Республики Корея 59.3700
10 Гонконгских долларов 84.5542
1 Датская крона 10.1716
1 Доллар США 66.3412
1 Евро 75.8811
100 Индийских рупий 93.3108
100 Казахстанских тенге 17.4224
1 Канадский доллар 50.0009
100 Киргизских сомов 94.9767
10 Китайских юаней 98.5592
10 Молдавских леев 38.7620
1 Новый туркменский манат 18.9817
10 Норвежских крон 78.1386
1 Польский злотый 17.6896
1 Румынский лей 15.9286
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.6070
1 Сингапурский доллар 49.0871
10 Таджикских сомони 70.2953
1 Турецкая лира 12.3967
10000 Узбекских сумов 79.2847
10 Украинских гривен 23.9022
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 87.2652
10 Чешских крон 29.4660
10 Шведских крон 73.3993
1 Швейцарский франк 66.9099
10 Южноафриканских рэндов 48.4097
100 Японских иен 60.7437
"AK&M" от 29.01.2019