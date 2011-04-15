Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 30 января

Банк России установил на 30 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.5666

1 Азербайджанский манат 39.1047

100 Армянских драмов 13.6476

1 Белорусский рубль 30.7491

1 Болгарский лев 38.8255

1 Бразильский реал 17.6350

100 Венгерских форинтов 23.9235

1000 Вон Республики Корея 59.3700

10 Гонконгских долларов 84.5542

1 Датская крона 10.1716

1 Доллар США 66.3412

1 Евро 75.8811

100 Индийских рупий 93.3108

100 Казахстанских тенге 17.4224

1 Канадский доллар 50.0009

100 Киргизских сомов 94.9767

10 Китайских юаней 98.5592

10 Молдавских леев 38.7620

1 Новый туркменский манат 18.9817

10 Норвежских крон 78.1386

1 Польский злотый 17.6896

1 Румынский лей 15.9286

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.6070

1 Сингапурский доллар 49.0871

10 Таджикских сомони 70.2953

1 Турецкая лира 12.3967

10000 Узбекских сумов 79.2847

10 Украинских гривен 23.9022

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 87.2652

10 Чешских крон 29.4660

10 Шведских крон 73.3993

1 Швейцарский франк 66.9099

10 Южноафриканских рэндов 48.4097

100 Японских иен 60.7437

"AK&M" от 29.01.2019