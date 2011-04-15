Банк России на 30 января повысил курс евро к рублю почти на 69 копеек до 75.8811 руб., курс доллара США - более чем на 41 копейку до 66.3412 руб.

Банк России на 30 января повысил официальный курс евро к рублю почти на 69 копеек до 75.8811 руб. с 75.1932 руб., курс доллара США - более чем на 41 копейку до 66.3412 руб. с 65.93 руб. 29 января.



Стоимость бивалютной корзины на 30 января увеличилась почти на 54 копейки (+0.76%) до 70.6342 руб. с 70.0984 руб. 29 января.







"AK&M" от 29.01.2019