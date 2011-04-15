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29/01/2019
11:24

"Медвежьи" прогнозы по биткоину вполне уместны, полагают аналитики

Аналитики JP Morgan спрогнозировали падение цены Bitcoin до $1260. Эксперты банка уверены, что на данный момент криптовалюты не имеют смысла и будут использоваться только в том случае, если инвесторы потеряют веру в основные резервные активы, такие как золото и доллар. Ожидание падения биткойна вполне обосновано. Это может быть вызвано стремлением крупных участников зайти в рынок максимально низко. Об этом говорится в комментарии аналитика компании "Финист" Александра Агеева.

Ближайший от текущей цены уровень, куда в феврале может опуститься биткойн, и откуда он может начать набирать объемы, это цена в 2800.

Эта отметка - крайний рубеж, отделяющий основных участников от всех остальных.

Подобное развитие событий должно дать индустрии возможность начать этот год в полную силу, привлечь новых участников и инвесторов и за счёт роста биткойна за первую половину года расплатиться со всеми обязательствами перед кредиторами.

До лета стоит ожидать рост стоимости криптовалюты до 6000, отправной же точкой для начала роста стоит рассматривать февраль.


"AK&M" от 29.01.2019
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