Банк России предлагает изменить требования к составу и структуре активов инвестиционных фондов для повышения уровня защиты прав и законных интересов инвесторов розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФов) для неквалифицированных инвесторов. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



В соответствии с проектом указания Банка России, совокупный объем вложений таких ПИФов в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные только для квалифицированных инвесторов, ограничивается на уровне 40% стоимости активов. Кроме того, приобретение таких активов возможно только при условии, что это прямо предусмотрено инвестиционной декларацией фонда.



Документ также предусматривает постепенное снижение предельной концентрации вложений ПИФа в одно юридическое лицо с 15 до 10% стоимости активов к 1 января 2022 года.



Стоимость чистых активов ПИФов для неквалифицированных инвесторов по итогам III квартала превысила 770.1 млрд руб. Общее количество владельцев паев ПИФов для неквалифицированных инвесторов составило 1.6 млн, увеличившись за III квартал на 2.3%.





"AK&M" от 29.01.2019