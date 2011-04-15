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29/01/2019
14:11

ФАС хочет получить доступ к банковской тайне

ФАС хочет получить доступ к банковской тайне. Об этом говорится в материалах службы, которая подготовила законопроект, вносящий поправки в закон "О банках и банковской деятельности", наделяющий антимонопольный орган правом на получение информации, составляющей банковскую тайну.

Информация о движении денежных средств на счетах необходима для доказывания картельных соглашений.

Федеральный закон "О защите конкуренции" (часть 1 статьи 25 и часть 6 статьи 44) предоставляет антимонопольному органу право запрашивать информацию, составляющую банковскую тайну. При этом ФАС также обязана соблюдать такую тайну.

В целях унификации антимонопольного законодательства и закона "О банках и банковской деятельности" ФАС подготовила законопроект, прямо наделяющий антимонопольный орган правом на получение информации, составляющей банковскую тайну.

Такой доступ может быть обеспечен только по мотивированному запросу антимонопольной службы и исключительно в отношении хозяйствующих субъектов.

Законопроект не касается доступа к счетам физических лиц.

"AK&M" от 29.01.2019
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