ФАС хочет получить доступ к банковской тайне. Об этом говорится в материалах службы, которая подготовила законопроект, вносящий поправки в закон "О банках и банковской деятельности", наделяющий антимонопольный орган правом на получение информации, составляющей банковскую тайну.



Информация о движении денежных средств на счетах необходима для доказывания картельных соглашений.



Федеральный закон "О защите конкуренции" (часть 1 статьи 25 и часть 6 статьи 44) предоставляет антимонопольному органу право запрашивать информацию, составляющую банковскую тайну. При этом ФАС также обязана соблюдать такую тайну.



В целях унификации антимонопольного законодательства и закона "О банках и банковской деятельности" ФАС подготовила законопроект, прямо наделяющий антимонопольный орган правом на получение информации, составляющей банковскую тайну.



Такой доступ может быть обеспечен только по мотивированному запросу антимонопольной службы и исключительно в отношении хозяйствующих субъектов.



Законопроект не касается доступа к счетам физических лиц.



"AK&M" от 29.01.2019