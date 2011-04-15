РОСНАНО в 3 раза перевыполнило план закупок у МСП за 2018 год

РОСНАНО более чем в 3 раза перевыполнило план закупок у малого и среднего бизнеса (МСП) за 2018 год. Об этом говорится в сообщении компании.



Доля закупок УК "РОСНАНО" у субъектов МСП превысила 60% от общего объёма закупок компании, при установленном Правительством РФ минимальном значении объёма закупок у таких субъектов, равном 18%.



Общий объём закупок УК "РОСНАНО" у субъектов МСП по итогам 2018 года составил 371 млн руб.



Утвержденный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых компанией у данного сегмента, содержит 58 позиций, включая компьютеры и периферийное оборудование, офисное оборудование, средства связи, услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования. Также в перечень вошли услуги по управлению компьютерным оборудованием, по управлению сетями, услуги консультативные по вопросам стратегического управления и другие.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.742 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



Чистая прибыль АО "РОСНАНО" по РСБУ за 9 месяцев 2018 года составила 2 млрд руб. Выручка за отчётный период составила 14.2 млрд руб., получена валовая прибыль в размере 5.5 млрд руб. Чистый убыток РОСНАНО по РСБУ за 9 месяцев 2017 года снизился в 2 раза до 5.97 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка составила 18.8 млрд руб., что почти в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Доходы от инвестиционной деятельности достигли 9 млрд руб. Совокупные операционные расходы компании за 9 месяцев 2018 года снизились до 3.1 млрд руб., в том числе за счёт сокращения управленческих расходов более чем на 22% до 2.7 млрд руб. Поступления от инвестиционной деятельности РОСНАНО составили 11.4 млрд против 9 млрд руб. в аналогичном периоде 2017 года за счёт продажи долей в капитале портфельных компаний РОСНАНО, а также за счёт распределения доходов от зарубежных проектов. В отчётном периоде на обслуживание долга направлено 20.5 млрд руб., что на 2.4 млрд руб. больше чем за аналогичный период 20 17 года. За 9 месяцев досрочно погашено 6.1 млрд руб.



Чистая прибыль АО "РОСНАНО" в первом полугодии 2018 года по МСФО достигла 2.2 млрд руб. против убытка в 4.4 млрд руб. в первом полугодии 2017 года. Поступления от инвестиционного портфеля в первом полугодии 2018 года превысили в 1.8 раз показатель аналогичного периода прошлого года и составили 4.3 млрд руб. В отчётном периоде компания сократила процентные расходы по кредитам и займам на 1.5 млрд руб. по сравнению с первым полугодием 2017 года, в том числе благодаря снижению долговой нагрузки на 4.9 млрд руб. На обслуживание долга направлено 14.6 млрд руб., из них на погашение основной суммы долга пришлось 8.6 млрд руб., что на 1.5 млрд руб. больше чем за аналогичный период 2017 года. Долговые обязательств на сумму 4.9 млрд руб. погашены досрочно.



"AK&M" от 29.01.2019