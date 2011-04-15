Роснефть увеличила розничные продажи топлива на 16% в 2018 году

Розничные объёмы реализации топлива НК "Роснефть" по итогам 2018 года увеличились на 16%. Об этом сообщила компания.



Это стало возможным благодаря активной политике компании по привлечению контрагентов, расширению ассортимента розничной сети, который отличается высококачественным топливом с многостадийной системой контроля качества и развитым нетопливным предложением.



Выручка от продаж сопутствующих товаров на АЗС "Роснефть" за прошедший год выросла на 6%. Рост был обеспечен за счёт расширения ассортимента кафе на АЗС, а также мероприятий, направленных на повышение эффективности продаж, включая обучение и мотивацию сотрудников, внедрение единых принципов работы с ассортиментом, ценообразованием, и продвижением товаров и услуг.



Росту розничных показателей на АЗС "Роснефти" также способствует и успешная реализация программ лояльности: "Семейная команда" и BP Club.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.





"AK&M" от 29.01.2019