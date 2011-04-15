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29/01/2019
15:16

Кабмин изменил правила продажи молочных продуктов

Правительство РФ одобрило новые правила продажи молочных продуктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Установлено, что в торговом зале или другом месте продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны размещаться так, чтобы их можно было визуально отделить от других пищевых продуктов.

Молочные продукты должны сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира".

Новый порядок продажи начнёт действовать с 1 июля 2019 года.

"AK&M" от 29.01.2019
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