ЦБ объявил учётную цену золота на 30 января - 2790.60 руб./г против 2757.73 руб./г на 29 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 30 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2790.60 руб./грамм
Серебро: - 33.45 руб./грамм
Платина: - 1744.73 руб./грамм
Палладий: - 2855.98 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
23.01 24.01 25.01 26.01 29.01
Золото 2748.89 2740.20 2715.63 2718.93 2757.73
Серебро 32.65 32.54 32.65 32.42 32.59
Платина 1696.72 1686.90 1680.62 1701.78 1719.07
Палладий 2849.98 2872.63 2858.33 2784.73 2859.47