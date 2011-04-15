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29/01/2019
16:48

Huawei отрицает, что нарушила законодательство США

Huawei отрицает, что нарушила законодательство США. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Министерство юстиции США обвинило компанию Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве, связанном с нарушением санкций против Ирана.

"Huawei разочарована новостью об обвинениях, выдвинутых против компании. После ареста г-жи Мэн компания искала возможность обсудить расследование в восточном округе Нью-Йорка с Министерством юстиции США, однако, запрос был отклонен без объяснения причин. Доводы, выдвинутые в обвинительном акте о коммерческой тайне в Западном округе Вашингтона, уже были предметом гражданского иска и были урегулированы сторонами после того, как присяжные заседатели в Сиэтле не обнаружили ни ущерба, ни умышленных и злонамеренных действий по иску о коммерческой тайне", - говорится в заявлении.

Компания отрицает, что она, или её дочерняя компания, или филиал совершили какое-либо из заявленных нарушений законодательства США, изложенных в каждом из обвинительных заключений. Huawei не владеет информацией о каких-либо нарушениях со стороны г-жи Мэн и считает, что суды США в конечном итоге придут к такому же выводу, подчёркивается в заявлении.

Компания Huawei - поставщик инфокоммуникационных и инфраструктурных решений, а также умных устройств. Основные направления ее работы - телекоммуникационные сети, информационные технологии, умные устройства и облачные сервисы, при этом Huawei стремится сделать цифровые технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая создание интеллектуального, совершенного мира связи.


"AK&M" от 29.01.2019
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