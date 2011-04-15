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29/01/2019
17:26

Минсельхоз к марту разработает госпрограмму по развитию сельских территорий

Минсельхоз завершит разработку госпрограммы по развитию сельских территорий к 15 марта 2019 года. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам совещания, которое провёл председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Как отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении, ее основными целями являются повышение уровня благосостояния и качества жизни сельского населения, сохранение численности жителей села. На сегодняшний момент работа над созданием программы ведётся Минсельхозом России с участием представителей других федеральных органов исполнительной власти, научных и общественных организаций, субъектов РФ. Для обсуждения направлений программы создана межведомственная рабочая группа. Разработку документа Минсельхоз планирует завершить к 15 марта, после чего представит проект на общественное обсуждение.

Реализация госпрограммы будет осуществляться по двум основным направлениям. Первое из них предполагает развитие перспективных территорий экономического роста: например, создание инфраструктуры для привлечения и запуска различных инвестиционных проектов всех сегментов бизнеса, в особенности малого и среднего.

Ещё одним пунктом исполнения госпрограммы станет повышение качества жизни на селе. В его рамках совместно с регионами будет определён четкий план первоочередных мероприятий, сформированный на основе особенностей таких территорий.

На сегодняшний день поддержка развития села осуществляется в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий". Общий объём её финансирования за последние 5 лет составил 171.3 млрд руб. Ряд мер также предусмотрен действующими национальными проектами и отраслевыми государственными программами. При этом, в целях исключения дублирования, по словам Д.Патрушева, целесообразно определение Минсельхоза России в качестве не только координирующего органа и ведомства, определяющего необходимые для развития сельских территорий мероприятия, но и ответственного органа исполнительной власти за достижение показателей их эффективности совместно с субъектами РФ.

"AK&M" от 29.01.2019
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