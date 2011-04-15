Рост развивающихся валют и нефтяных цен приостановил снижение рубля

Во вторник пара USD/RUB стартовала на отрицательной территории, после чего произошел кратковременный восходящий импульс, в результате которого был обновлен вчерашний максимум. Однако затем пара почти полностью растеряла достижения сессии, торгуясь сейчас в небольшом плюсе. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Брокер Дмитрия Бабина.



На старте сессии рубль умеренно снижался, реагируя на негативную динамику нефтяных цен. Однако затем ситуация на внешних рынках существенно улучшилась, позволив российской валюте перейти к восходящей коррекции.



Нестабильность на мировых площадках была вызвана решением США возбудить уголовное дело против китайской телекоммуникационной компании Huawei за нарушение американских санкций против Ирана. При этом прокуратура США настаивает на экстрадиции из Канады арестованного топ-менеджера компании.



Учитывая тот факт, что завтра начинаются торговые переговоры на высшем уровне между США и Китаем, данный шаг американской стороны ставит под угрозу достижение договоренностей между двумя странами. Все это негативно сказывается на динамике глобальных рисковых активов.



Тем не менее, валюты развивающихся стран в конце предыдущей сессии приостановили снижение и сегодня большинство из них демонстрируют попытки возобновления роста. Нефтяные цены также переломили негативную тенденцию и перешли к активному повышению. В результате данное улучшение внешнего фона способствовало прекращению поступательного снижения рубля, наблюдавшегося в понедельник.



Тем временем российский долговой рынок усилил негативную динамику. В результате индекс гособлигаций RGBI вышел вниз из двухнедельной консолидации, снижаясь третью сессию подряд. Это создает дополнительное давление на рубль, свидетельствуя о возможном выходе инвесторов из рублевых долговых бумаг в иностранную валюту.



Незадолго до старта российской сессии нефтяные цены активно росли, но затем продемонстрировала резкий нисходящий импульс. Однако после этого восходящая динамика возобновилась, и котировки обновили дневной максимум. Сейчас Brent находится около отметки $60.5, прибавляя 0.7%.



На рынке нефти сохраняется неопределенность, связанная с ситуацией в Венесуэле. Объявленные вчера новые американские санкции, направленные против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, в краткосрочной перспективе могут снизить поставки нефти из страны, но в долгосрочной перспективе увеличивают шансы на смену политического режима. Это будет способствовать наращиванию венесуэльского производства нефти, которое катастрофически упало в последние годы.



В начале российской сессии индекс доллара (DXY) снижался, обновив двухнедельный минимум. Но затем американская валюта перешла к активному восстановлению. В данный момент DXY торгуется в символическом плюсе около отметки 95.8 п.



Давление на доллар оказывают ожидания того, что по итогам завтрашнего заседания ФРС будет подтвержден курс на замедление ужесточения монетарной политики.



Европейская валюта в первой половине дня повышалась, переписав двухнедельную вершину в паре с долларом. Но затем пара EUR/USD скорректировала данное движение, неся сейчас несущественные потери вблизи отметки 1.143.



Поддержку евро оказали вчерашние заявления главы ЕЦБ, согласно которым, несмотря на то, что экономические показатели еврозоны демонстрирую слабость, это пока не дает оснований для какого-либо дополнительного монетарного стимулирования.



"AK&M" от 29.01.2019