РЖД со 2 февраля запустят 10-вагонную "Ласточку"

ОАО "РЖД" со 2 февраля 2019 года запустит в эксплуатацию первый в России 10-вагонный состав скоростного электропоезда "Ласточка" ЭС2Г. Об этом говорится в сообщении компании.



Новый поезд будет курсировать на маршруте Москва-Тверь, который обслуживается АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" (МТППК) и заменит устаревший электропоезд серии ЭТ2М.



"Ласточка" в новой 10-вагонной компоновке способна перевезти вдвое больше пассажиров, чем пятивагонный состав.



Поезд получит класс "Комфорт" и будет каждый день совершать 8 рейсов по маршрутам обычных электричек. После его запуска общее количество ежедневных рейсов поездов "Комфорт" МТППК на участке Москва-Крюково-Клин увеличится до 24, что составляет 13% от общего количества рейсов 6000-х поездов (обычные пригородные).



Напомним, что класс "Комфорт" - это новый стандарт обслуживания пассажиров АО "Московско-Тверская ППК" электропоездами "Ласточка" с сохранением маршрутов и стоимости проезда обычных электричек.



Две сдвоенных 5-вагонных "Ласточки" уже запустили на Ленинградском направлении в 2018 году. Ежедневно они совершают 16 рейсов на участке Москва-Крюково-Клин.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 29.01.2019