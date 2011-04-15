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29/01/2019
18:14

Верховный суд Украины разрешил взыскивать с России за потери в Крыму

Верховный суд Украины разрешил взыскивать с России за потери в Крыму. Об этом говорится в материалах суда.

Также Верховный суд разрешил арест акций "дочек" российских банков: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Проминвестбанк на 99.77% принадлежит ВЭБу. Согласно отчётности за первое полугодие 2018 года, активы банка превышали 17 млрд гривен (свыше 38 млрд руб.).

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Некоммерческое партнерство "Лизинговый союз" - подкомитет Торгово-промышленной палаты РФ по лизингу, образованный в 2007 году. В состав подкомитета и партнерства входят российские лизинговые компании и компании с иностранным участием, частные и государственные организации. Деятельность НП направлена на консолидацию лизингового сообщества для диалога с государственной властью, клиентами, кредитными институтами и представителями иных партнерских сфер.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.


"AK&M" от 29.01.2019
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