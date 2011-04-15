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29/01/2019
17:46

Внешнеторговый оборот России в январе-ноябре вырос на 18.7% до $629.2 млрд

Внешнеторговый оборот России в январе-ноябре 2018 года вырос на 18.7% до $629.2 млрд. Об этом говорится в сообщении Росстата со ссылкой на данные Банка России.

Положительное сальдо торгового баланса увеличилось в 1.7 раза до $176.1 млрд. Объём экспорта вырос на 27.4% до $402.7 млрд, импорта - на 5.9% до $226.6 млрд.


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