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29/01/2019
18:16

Инициатива ЦБ по введению "платёжных каникул" по ипотеке является излишней, заявляет директор департамента ВТБ

Инициатива регулятора по введению "платёжных каникул" излишняя, так как банки способны самостоятельно анализировать ситуацию по каждому заёмщику индивидуально и управлять рисками. Об этом заявил руководитель Департамента ипотечного кредитования банка ВТБ Евгений Дячкин на XVII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России". Организатор конференции - Информационное агентство АК&М.

Он также добавил, что введение "платёжных каникул" может негативно повлиять на развитие секьюритизации ипотечных кредитов.

Е.Дячкин поддержал тезис, что первоначальный взнос в ипотечных сделках должен быть. Он отметил, что в ВТБ средний взнос составляет 35%.

При этом существует спрос на ипотеку с 10-15% взносом, и банк не планирует отказываться от таких заёмщиков. Важно уметь правильно оценивать качество заёмщиков.

Банк уделяет этому вопросу большое внимание и развивает системы оценки. На данный момент ВТБ не наблюдает в своём портфеле зависимости количества проблемных ипотечных займов от суммы первоначального взноса.


"AK&M" от 29.01.2019
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