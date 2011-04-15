ЦБ готов рассмотреть предложения профучастников, на базе которых можно запустить пилотный проект ипотечного маркетплейса

ЦБ готов рассмотреть предложения профессиональных участников рынка, на базе которых можно запустить пилотный проект ипотечного маркетплейса. Об этом заявила советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская на XVII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России". Организатор конференции - Информационное агентство АК&М.



Требования к организациям, на базе которых будут функционировать маркетплейсы, представлены в соответстсвующем законопроекте. В частности, размер собственного капитала такой организации должен быть не менее 100 млн руб. Также к организациям будут предъявляться определённые требования в части безопасности.



Уже сейчас ЦБ работает с тремя пилотными маркетплейсами: по вкладам на базе Московской Биржи, по облигациям на базе ВТБ-регистратор, по паям ПИФов на базе специализированного депозитария "Инфинитум".



Е.Чайковская обратила внимание, что в настоящее время регулятор уделяет большое внимание формированию электронных каналов продаж подобных банковских продуктов.



"Проект "Маркетплейс" - это попытка уравновесить возможности участников рынка, с одной стороны, и сформировать доверенную среду - с другой, - отметила Е.Чайковская. - Цель проекта - развитие конкуренции и финансовой доступности".



Безусловно, по её словам, на рынке кредитных ресурсов большое значение имеет "эффект ставки", и "титаны рынка" зачастую выигрывают за счёт этого фактора. Но большую роль при этом играет технологический процесс выдачи ипотечного кредита, оперативность и простота его получения.



Маркетплейс, в том числе, позволит упростить некоторые процессы, например, в части получения справок о заёмщике от налогового органа с согласия клиента.



Е.Чайковская подчеркнула, что ипотека - это пятый приоритетный продукт в рамках проекта "Маркетплейс", которому предшествуют такие продукты, как: вклады, облигации, ПИФы и ОСАГО. Ипотека из всех продуктов является наиболее сложной и требует максимальной интеграции со многими участниками процесса, в том числе с Росреестром, риелторами, страховыми компаниями, оценщиками. В перспективе туда могут быть интегрированы дизайнерские бюро, ремонтные организации и другие участники рынка.



Концепция маркетплейса подробно изложена в законопроекте "О совершении сделок с использованием электронной платформы", а также в поправках, которые содержатся в сопутствующем законопроекте. Документ внесён в Госдуму в конце 2018 года. Предполагается, что в первой волне законодательных решений в первую очередь будут представлены вклады и облигации. Остальные продукты, включая ипотеку, появятся уже во второй волне. В настоящее время ЦБ определил, что ядром всех создаваемых маркетплейсов будет являться Центральный депозитарий.



"AK&M" от 29.01.2019