Абсолют Банк поддерживает идею ограничить выдачу ипотечных кредитов без первоначального взноса

Абсолют Банк поддерживает стремление ЦБ ограничить выдачу ипотечных кредитов без первоначального взноса. Об этом заявила председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова на XVII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России". Организатор конференции - Информационное агентство АК&М.



Заёмщик должен заходить в сделку минимум с 20% от стоимости жилья. Банк на своей статистике видит чёткую зависимость проблемных ипотечных кредитов от того, с каким взносом приходили заёмщики. Количество проблемных кредиторов в 2-3 раза больше с первоначальным взносом 5-10%, чем со взносом от 20%.



Т.Ушкова отметила, что рыночная статистика также подтверждает общее настроение на рынке, средний процент первоначального взноса на самом деле составляет 37-40%. Кроме того, что большинство заёмщиков заходит в сделку с 20% от стоимости жилья, они этот взнос ещё увеличивают в первые 2 года.





"AK&M" от 29.01.2019