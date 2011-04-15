Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/01/2019
18:59

Абсолют Банк поддерживает идею ограничить выдачу ипотечных кредитов без первоначального взноса

Абсолют Банк поддерживает стремление ЦБ ограничить выдачу ипотечных кредитов без первоначального взноса. Об этом заявила председатель правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова на XVII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России". Организатор конференции - Информационное агентство АК&М.

Заёмщик должен заходить в сделку минимум с 20% от стоимости жилья. Банк на своей статистике видит чёткую зависимость проблемных ипотечных кредитов от того, с каким взносом приходили заёмщики. Количество проблемных кредиторов в 2-3 раза больше с первоначальным взносом 5-10%, чем со взносом от 20%.

Т.Ушкова отметила, что рыночная статистика также подтверждает общее настроение на рынке, средний процент первоначального взноса на самом деле составляет 37-40%. Кроме того, что большинство заёмщиков заходит в сделку с 20% от стоимости жилья, они этот взнос ещё увеличивают в первые 2 года.


"AK&M" от 29.01.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100