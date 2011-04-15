Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 января 2019 года.



ОТЕЛЬЕРЫ ПЛАТЯТ ЗА ГОСТЕЙ

ГОСТИНИЦАМ НЕ ПОНРАВИЛСЯ МОНОПОЛЬНЫЙ УЧЕТ ПРИЕЗЖИХ



Отельеры Санкт-Петербурга, заплатив только за прошлый год около 200 млн руб. за миграционный учет своих гостей через автоматизированную систему "Элпост", решили нарушить сложившуюся на этом рынке монополию. Они через "Опору России" пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на завышенные тарифы для этой услуги. Оператор "Элпост" - ООО "Федеральный гостиничный сервис" (ФГС), основным владельцем которого выступает внук экс-главы Федеральной службы охраны (ФСО) Никита Муров.





ТАСС НЕ ДО ЧТЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В НОВЫЕ РУКИ



Премьер Дмитрий Медведев поручил проработать вывод Российской книжной палаты (РКП) из-под управления информационного агентства ТАСС, которое не заинтересовано во владении непрофильным активом. По одному из вариантов, РКП предлагается переподчинить Российской государственной библиотеке (РГБ). Это может привести к фактическому расформированию книжной палаты и усилению влияния Минкульта на книгоиздательский рынок, считают его участники.





ИСПОЛКОМ И ЕГО КОМАНДА

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ В ОНФ СО СВОИМИ КАДРАМИ



Как стало известно "Ъ", возглавивший в декабре 2018 года исполком ОНФ Михаил Развожаев проводит ротацию в руководстве движения. Свои посты покинут сразу несколько заместителей главы исполкома ОНФ. Бывший куратор организационных вопросов Андрей Пилипонский уже назначен советником лидера думской фракции "Единая Россия" Сергея Неверова. Вместо уходящих будут назначены люди, знакомые господину Развожаеву по прежней работе, но еще не погруженные в деятельность организации.





ВЫРАВНИВАНИЕ НА ФЛАГ

ГОСУДАРСТВО ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ЭКСПОРТ БОЛЕЕ РОССИЙСКИМ



Минтранс начал новую кампанию по переводу отечественного флота под флаг РФ. Чиновники предлагают обязать госструктуры и все компании, получающие господдержку, экспортировать до 50% грузов судами, зарегистрированными в российском реестре. Пока под флагом РФ вывозится лишь порядка 12 млн тонн грузов в год - меньше 2% от морского экспорта. Бизнес к идее относится неоднозначно. Владельцы судов готовы поддержать ее, но только при снижении требований к флагу РФ. А грузоотправители уверены, что столкнутся с дефицитом флота и будут просто вынуждены экспортировать свою продукцию через порты других стран.





МОРСКУЮ РАЗВЕДКУ СЛЕГКА ШТОРМИТ

НА ЧЕРНОМОРСКОМ ФЛОТЕ ОТСТРАНЕН ОТ СЛУЖБЫ ГЕРОЙ СИРИЙСКОЙ КАМПАНИИ - КОМАНДИР РАЗВЕДЦЕНТРА





Как стало известно "Ъ", по требованию следствия отстранен от должности командир 388-го морского разведывательного пункта (в/ч 43071) Черноморского флота России Сергей Подгурский. Подполковника, награжденного двумя орденами Мужества, в том числе за участие в сирийской кампании, обвиняют в кораблекрушении - якобы он не уследил за десантным катером, затонувшим в результате шторма. Офицер спецназа, не снимая с себя ответственность за происшедшее, надеется на более мягкую квалификацию своих действий. Защита же считает, что действия следствия и судов в отношении подполковника подрывают обороноспособность его части.





РОССОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОЧАТ НОВОГО ГЛАВУ

В АГЕНТСТВЕ МОГУТ ПРОЙТИ КАДРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ



В Федеральном агентстве по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) возможны кадровые перестановки. Сразу несколько информированных собеседников "Ъ" рассказали, что слышали или знают об обсуждении вопроса о переходе на другую работу нынешнего руководителя агентства Элеоноры Митрофановой. Обсуждается, по словам одного из источников "Ъ", и кандидатура преемника: им может стать нынешний заместитель госпожи Митрофановой Михаил Брюханов. Господин Брюханов сказал "Ъ", что о таких планах ничего не слышал.





ИСПАНИЯ СОБРАЛА ПОСЫЛКИ

ЧИСЛО МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ "ПОЧТЫ РОССИИ" ПРОДОЛЖИЛО РАСТИ



В 2018 году Китай нарастил долю на рынке товарных почтовых отправлений в Россию до 92,6% всего трафика из-за рубежа, свидетельствуют данные "Почты России". Темпы роста числа посылок при этом начинают замедляться: по мнению участников рынка, это может быть связано с ростом среднего чека и возвращением интереса к западным онлайн-магазинам. В частности, долю в числе посылок в Россию резко нарастила Испания.





ГЛАВУ РАЙОНА ВЫПИСАЛИ ИЗ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ

СУД СЧЕЛ АРЕСТЫ НЕДВИЖИМОСТИ ПО ДЕЛУ АЛЕКСАНДРА ПОСТРИГАНЯ НЕОБОСНОВАННЫМИ





Как стало известно "Ъ", на статус главного теневого латифундиста Подмосковья помимо экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна с его 564 земельными участками мог бы претендовать бывший глава Клинского района Мособласти Александр Постригань. По версии следствия, на вырученные в процессе теневой административной деятельности средства он приобрел сотни объектов недвижимости, распределив их в большой компании своих друзей и родственников. Все земельные наделы оставались под арестом до тех пор, пока претендента N2 не снял с дистанции Московский областной суд, усомнившийся в том, что арестованное имущество действительно принадлежит ему.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 30.01.2019