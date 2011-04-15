Дайджест газеты "Ведомости" от 30 января 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 30 января 2019 года.





УЩЕРБ ОТ САМОДУРОВ



Более чем в половине российских компаний начальство кричит на подчиненных и грубит им. Но нужно ли бороться с этим явлением?



Более половины сотрудников российских компаний (56%) сталкиваются с руководителями-самодурами, которые постоянно грубят подчиненным, оскорбляют и унижают их, показал недавний опрос 198 работников - слушателей онлайнового курса Высшей школы экономики (ВШЭ) на Национальной платформе "Открытое образование".



Авторы исследования даже ввели специальное понятие - враждебное поведение руководителя. Чаще всего оно выражается в том, что начальники в грубой форме принуждают сотрудников к выполнению рутинной и неквалифицированной работы (24%), меняют условия труда сотрудников без предварительного обсуждения с ними (23%), устраивают публичные разносы (22%), игнорируют мнение подчиненных и их инициативы (19%). Респонденты также пожаловались, что самодуры несправедливо распределяют вознаграждение, намеренно мешают работе, а также препятствуют карьере.



В США ущерб от враждебного отношения руководителей к подчиненным уже оценен: ежегодно американские компании теряют из-за руководителей-самодуров $24 млрд (это последствия ухода сотрудников, снижение производительности труда и расходы на лечение). В России таких подсчетов не проводилось.





ЖЕРТВЫ КОПИРКИ



Отечественные правоприменители стремятся найти простой ответ, как уменьшить число проигранных Россией в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) тяжб с жертвами полицейского произвола.



Попытка решить проблему устранением отдельных недочетов означает, что они не понимают или делают вид, что не понимают системных причин поражений в Страсбурге: дело не только в плохом качестве полицейских протоколов, но и в плохом качестве правоприменения в целом.



Не только типовые, но нередко и безграмотные, формальные и просто лживые полицейские протоколы о задержании участников митингов оппозиции и случайных прохожих, написанные постфактум сотрудниками, на самом деле не участвовавшими в задержании, где неправильно указаны место и время, обстоятельства и причины самого задержания, - сложившаяся практика, иногда приводящая к анекдотическим ситуациям. Известны случаи, когда задержанный, который согласно протоколу "громко выкрикивал лозунги", в действительности был тяжелым заикой, а "оказавший активное сопротивление" полиции - инвалидом. И этой проблеме уже много лет.



Однако фальсифицированные протоколы задержаний не единственная причина регулярных проигрышей России в ЕСПЧ.





"В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ НЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ"



Руководство России мало что знает о реальной жизни в России - такой вывод можно сделать из полевых исследований фонда "Хамовники".



Научным руководителем фонда "Хамовники" работает Симон Кордонский, человек, знаменитый в российских экспертных кругах и сам прежде участвовавший в формировании политики федерального центра. Теперь он рассматривает ситуацию с другой стороны: как влияет эта самая политика на жизнь граждан, или, точнее сказать, как граждане уворачиваются от политики.



Он рассказывает, что даже количество россиян неизвестно: ""В небольших городах смело прибавляйте 10-15% [к данным Росстата]." То есть гораздо больше, чем 146 млн человек.





ВЫПЛАТЫ В ОСАГО ЗА ВРЕД ЖИЗНИ ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ В ЧЕТЫРЕ РАЗА. ПОЛИСЫ ПОДОРОЖАЮТ, ПРЕДУПРЕЖДАЮТ СТРАХОВЩИКИ





Минфин предложил увеличить выплаты в ОСАГО за вред жизни и здоровью в четыре раза: с действующих 500 000 руб. до 2 млн руб.



Предполагается, что увеличение лимита выплат произойдет без дополнительного повышения тарифов, а в случае принятия закона новые выплаты начнут действовать с 1 сентября 2019 г.



Но опрошенные "Ведомостями" страховщики и эксперты уверены, что увеличение лимита выплат по жизни и здоровью "скажется на стоимости полиса". Сама идея предлагается законодателями уже ни первый раз.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 30.01.2019