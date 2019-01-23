ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 30 января, в размере 75.8811 руб. против 75.1932 руб. на 29 января.





Курс евро за последние 5 дней:



29.01.19 - 75.1932 руб.

26.01.19 - 74.6312 руб.

25.01.19 - 75.0306 руб.

24.01.19 - 75.3861 руб.

23.01.19 - 75.5541 руб.

























































































































































"AK&M" от 29.01.2019