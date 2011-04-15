"Акадо Телеком" установит 13 тыс. цифровых выдеокамер в Москве

"Акадо Телеком" в рамках второго этапа работ по замене уличных аналоговых видеокамер на цифровые в этом году установит около 13 тыс. устройств видеонаблюдения в северном и восточном административных округах Москвы. Об этом говорится в сообщении компании.



Замене подлежат видеокамеры на подъездах и во дворах, а также в местах массового скопления людей.



Проект ведётся по заказу Департамента информационных технологий Москвы.



Цифровые видеокамеры по сравнению с аналоговыми дают чёткое изображение в формате HD и имеют более широкий угол обзора (+10°). Подобные характеристики обеспечивают высокое качество функции видеоаналитики, в частности, позволяют распознавать лица и номера автомобилей. Устройства устойчивы к внешнему воздействию и эффективно работают даже при сильных перепадах температур.



Цифровые видеокамеры во дворах будут расположены таким образом, чтобы обеспечить не только широкий общий обзор (360° по горизонтали и 180° по вертикали) территории, но и наблюдение за конкретным объектом, например, за детской или спортивной площадкой.



Власти Москвы выделили 250 мест массового скопления людей, где "Акадо Телеком" дополнительно установит 233 видеокамеры для усиленного контроля за обстановкой.



Видеоизображение транслируется по основным и резервным каналам сети L3 VPN "Акадо Телеком" в Единый центр хранения и обработки данных ДИТ Москвы. Для передачи данных используются высокоскоростные технологии GPON, DOCSIS и Ethernet.



ОАО "Комкор" (торговая марка "Акадо Телеком", ИНН 7717020170) - оператор крупнейшей мультисервисной сети связи московского региона. Компания оказывает услуги связи на базе собственной волоконно-оптической сети, протяжённость которой составляет более 18 тыс. км. Базовыми услугами Комкора являются высокоскоростной доступ в интернет, услуги телефонной связи, передача данных, предоставление цифровых каналов связи, построение корпоративных сетей, защита информации, услуги центра данных, а также кабельное телевидение. С 2008 года компания входит в ГК "Акадо".



"AK&M" от 30.01.2019