ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 31 января в размере 66.0987 руб. против 66.3412 руб. на 30 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



30.01.19 - 66.3412 руб.

29.01.19 - 65.9300 руб.

26.01.19 - 65.9170 руб.

25.01.19 - 66.0016 руб.

24.01.19 - 66.3318 руб.

























































































































































"AK&M" от 30.01.2019