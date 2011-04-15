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30/01/2019
11:45

ВкусВилл готовится к IPO

Розничная сеть "ВкусВилл" готовится провести IPO. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

ВкусВилл начал серию встреч с потенциальными инвесторами, где обсуждается возможность проведения IPO.

Ритейлер рассматривает разные конфигурации IPO, среди которых размещение на Московской Бирже до 25% от увеличенного уставного капитала. Чтобы предложить инвесторам 25% от увеличенного уставного капитала, ВкусВиллу придётся увеличить текущий капитал примерно на 30%, отмечает газета со ссылкой на свои источники.

ВкусВилл - российская розничная сеть супермаркетов и собственная торговая марка продуктов "для здорового питания". Сеть магазинов основана предпринимателем Андреем Кривенко в Москве в 2009 году.

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